CNN: ХАМАС сохраняет боеспособность после почти десяти месяцев войны

Сайт американского телеканала CNN опубликовал детальный анализ хода войны в секторе Газы. Авторы этой публикации пришли к выводу, что ХАМАС по прошествии почти десяти месяцев войны сохраняет боеспособность.

Согласно этой публикации, только три батальона ХАМАСа были полностью выведены из строя, в то время как восемь батальонов этой террористической группировки, прежде всего на севере и в центре Газы, все еще способны противостоять ЦАХАЛу.

Отмечается также, что наименьший ущерб понесли вооруженные силы ХАМАСа в центральной части сектора Газы. Не исключено, что осторожность, с которой ЦАХАЛ действует в этих районах, вызвана разведданными о присутствии здесь многих заложников, удерживаемых террористами.

CNN пишет, что ХАМАС действует партизанскими методами и эффективно использует имеющиеся ресурсы, "отчаянно" пытаясь пополнять свои ряды.

По оценке Брайана Картера из Critical Threats Project (CTP), который руководил исследованиями о ходе войны между Израилем и ХАМАСом для "Института изучения войны" (ISW), хамасовцы всё ещё готовы и хотят сражаться".