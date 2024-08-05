Der Spiegel: германская оппозиция предлагает направить на защиту Израиля самолеты Люфтваффе

Находящийся в оппозиции в Германии Христианско-демократический союз призвал правительство ФРГ присоединиться к коалиции, создаваемой США для защиты Израиля. Об этом сообщает издание Der Spiegel.

Издание цитирует депутата германского парламента Родериха Кизеветтера, полковника Бундесвера в отставке. Он предлагает обеспечивать дозаправку дружественных самолетов, а также использовать самолеты Eurofighter Люфтваффе для перехвата иранских беспилотников.

Издание отмечает, что США наращивают свое присутствие в ближневосточном регионе с целью предотвращения удара по Израилю, обещанного после ликвидации главаря ХАМАСа Исмаила Ханийи. Западная разведка полагает, что этот удар будет более серьезным, чем тот, что нанесли иранцы 13 апреля.

Тогда пришедшая на помощь Израилю международная коалиция состояла из США, Великобритании, Франции, Саудовской Аравии и Иордании. Военный эксперт напоминает, что ВВС ФРГ уже действовали в воздушном пространстве Сирии и Ирака. Люфтваффе также проводит регулярные учения с израильскими партнерами.

Правительство, состоящее из левых и левоцентристских партий, на данном этапе выступает за использование дипломатических методов решения проблемы. Министр обороны Борис Писториус заявил, что не получал от израильской стороны просьб о военной помощи, добавив, что не может себе представить направление германских солдат в регион.