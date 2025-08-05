x
05 августа 2025
|
последняя новость: 23:04
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 августа 2025
|
05 августа 2025
|
последняя новость: 23:04
05 августа 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Пресса

Германские СМИ: значительная часть фото из Газы – постановка ХАМАСа

Война с ХАМАСом
Пропаганда
время публикации: 05 августа 2025 г., 22:24 | последнее обновление: 05 августа 2025 г., 22:32
Германские СМИ: значительная часть фото из Газы – пропаганда ХАМАСа
AP Photo/Abdel Kareem Hana, File

Германские издания Süddeutsche Zeitung и Der Bild провели совместное расследование, свидетельствующее, что подавляющее большинство поступающей из сектора Газы фото и видеоматериалов являются постановочными и служат пропаганде террористической группировки ХАМАС.

Согласно публикации, на юге сектора ХАМАС полностью контролирует производство изображений, а его цель – вызвать сочувствие на Западе, разжечь гнев против Израиля. На фото часто присутствуют дети. Новостные агентства, распространяющие эти изображения, относятся к ним некритически.

В качестве вопиющего примера пропагандиста на службе ХАМАСа в публикациях называется внештатный фотограф турецкого агентства Anadolu Анас Заид Фтейха. Свое истинное лицо он раскрывает в социальных сетях, призывая к "освобождению Палестины" и выступая с оскорблениями в адрес Израиля.

Издания заявляют: в Газе есть голод, а страдания жителей сектора безмерны. В попытке повлиять на общественное мнение они обвиняют и Израиль, который отказывается пускать в сектор независимых журналистов.

Пресса
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 28 июля 2025

NYP: фото "голодающего ребенка" из Газы – пропагандистская фальшивка