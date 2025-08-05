Германские издания Süddeutsche Zeitung и Der Bild провели совместное расследование, свидетельствующее, что подавляющее большинство поступающей из сектора Газы фото и видеоматериалов являются постановочными и служат пропаганде террористической группировки ХАМАС.

Согласно публикации, на юге сектора ХАМАС полностью контролирует производство изображений, а его цель – вызвать сочувствие на Западе, разжечь гнев против Израиля. На фото часто присутствуют дети. Новостные агентства, распространяющие эти изображения, относятся к ним некритически.

В качестве вопиющего примера пропагандиста на службе ХАМАСа в публикациях называется внештатный фотограф турецкого агентства Anadolu Анас Заид Фтейха. Свое истинное лицо он раскрывает в социальных сетях, призывая к "освобождению Палестины" и выступая с оскорблениями в адрес Израиля.

Издания заявляют: в Газе есть голод, а страдания жителей сектора безмерны. В попытке повлиять на общественное мнение они обвиняют и Израиль, который отказывается пускать в сектор независимых журналистов.