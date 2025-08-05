The Times: Британские самолеты собирают разведданные над Газой в поисках заложников
Британские военные самолеты проводят регулярные полеты над Газой, чтобы помочь найти оставшихся заложников. Об этом сообщает британское издание The Times со ссылкой на правительственные источники.
Издание указывает, что британские самолеты-разведчики Shadow R1 выполнили сотни миссий над Газой еще в прошлом месяце, взлетая с базы королевских ВВС RAF Akrotiri на Кипре – "в то время как палестинские гражданские лица голодают и погибают".
Разведданные, собранные британскими самолетами и другими британскими активами в регионе передаются Армии обороны Израиля, чтобы она имела информацию о перевозке похищенных террористами заложников в реальном времени.
The Times отмечает, что Shadow R1 – специализированный разведывательный самолет ВВС Великобритании – оснащен высокоточными электрооптическими и электронными датчиками для сбора данных: технология достаточно совершенна, чтобы отслеживать автоколонны, многоквартирные дома и увеличивать изображение.
Министерство обороны Великобритании подчеркивает, что собранные над Газой разведданные предназначались исключительно для поиска заложников, однако бывший генерал-майор Чарли Герберт, которого цитирует издание, указывает, что "с той же вероятностью эта информация может использоваться для наведения на ХАМАС".
"Время и частота этих полетов поднимают вопрос о том, свидетелями каких зверств стали британские военные пилоты за последние 20 месяцев", – сокрушается The Times.