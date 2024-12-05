Washington Post: Иран направил в Сирию боевиков из Ливана и Ирака

Иран пытается мобилизовать региональные прокси-силы для поддержки президента Сирии Башара Асада, в Сирию перебрасываются боевики ливанской "Хизбаллы" и шиитских иракских группировок, пишет The Washington Post.

Но, поскольку "Хизбалла" значительно ослаблена из-за войны с Израилем, неясно, есть ли у нее воля и способность на этот раз спасти Асада, отмечается в публикации Сюзанны Джордж, Сьюзен Хайдамус и Мустафы Салима. Иракские боевики значительно хуже подготовлены и вооружены.

В прошлом Иран также обращался к афганским бойцам из общины хазарейцев, а также к шиитским боевикам из Пакистана. Аналитики говорят, что эти боевики действуют скорее как наемники и неясно, какую роль они могут сыграть в Сирии.

Иран пока не направляет в Сирию своих военнослужащих, полагаясь на военных советников из "Корпуса стражей исламской революции" (КСИР) в этой стране. Но такая возможность не исключена, пишет WP.

Несколько дней назад агентство Reuters со ссылкой на три источника, знакомые с процессом принятия решений в "Хизбалле", писало, что эта группировка не намерена направлять боевиков на север Сирии для поддержки сирийской армии в борьбе с джихадистами "Хайят Тахрир аш-Шам". Ливанский и сирийский источники сообщили Reuters, что в середине октября "Хизбалла" вывела силы из Сирии, перебросив их на юг Ливана. Отозван на войну с Израилем были и высокопоставленные офицеры, отвечавшие за сектор Алеппо.

В то же время 1 декабря новостная редакции "Кан-11" сообщала, что в западном разведывательном сообществе пришли к выводу, что ливанская террористическая группировка "Хизбалла" начала переброску боевиков в Сирию, чтобы защитить свою инфраструктуру на севере этой страны, поскольку существует опасение, что оппозиционные боевики захватят объекты, принадлежащие Ирану и "Хизбалле".