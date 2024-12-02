Reuters: "Хизбалла" не собирается отправлять боевиков в Сирию

Как сообщили агентству Reuters три источника, знакомые с процессом принятия решений в "Хизбалле", эта группировка не намерена направлять боевиков на север Сирии для поддержки сирийской армии в борьбе с джихадистами "Хайят Тахрир аш-Шам".

Источники отметили, что на данном этапе никто не просил об их вмешательстве, добавив, что после 14-месячной конфронтации с Израилем и двух месяцев интенсивных боевых действий она просто не готова это сделать.

Ливанский и сирийский источники сообщили Reuters, что в середине октября "Хизбалла" вывела силы из Сирии, перебросив их на юг Ливана. Отозван на войну с Израилем были и высокопоставленные офицеры, отвечавшие за сектор Алеппо.

Агентство напоминает, что министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, посетивший 1 декабря Дамаск, заявил: несмотря на то, что Сирия может справиться самостоятельно, "силы сопротивления" окажут ей помощь. Утром 2 декабря стало известно, что в Сирию отправляются шиитские боевики из Ирака.

1 декабря новостная редакции "Кан-11" сообщила, что в западном разведывательном сообществе пришли к выводу, что ливанская террористическая группировка "Хизбалла" начала переброску боевиков в Сирию, чтобы защитить свою инфраструктуру на севере этой страны, поскольку существует опасение, что оппозиционные боевики захватят объекты, принадлежащие Ирану и "Хизбалле".

По этой информации. В Израиле полагают, что происходящее в Сирии будет содействовать поддержанию прекращения огня в Ливане. Внимание "Хизбаллы" приковано к сирийским событиям. Предполагается также, что это положительно скажется на свободе действий ЦАХАЛа в Сирии, поскольку российские военные будут озабочены спасением режима Башара Асада.

В то же время военный обозреватель "Кан-11" Итай Блюменталь подчеркнул: в долгосрочной перспективе сирийские события могут привести к драматической дестабилизации региона, поскольку это приведет к наращиванию иранского присутствия в Сирии.