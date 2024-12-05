Axios: Израиль передал ХАМАСу обновленное предложение по Газе

Израиль передал ХАМАСу обновленное предложение по соглашению о прекращении огня в Газе на фоне настойчивых требований со стороны избранного президента США Дональда Трампа об урегулировании, пишет в Axios Барак Равид.

Со ссылкой на двух израильских чиновников Равид отмечает, что обновленный вариант соглашения незначительно отличается от того, которое было передано ХАМАСу в августе. Но сейчас основное внимание уделяется попытке реализовать первую фазу этого соглашения с некоторыми изменениями, заявили израильские чиновники.

Израиль готов вести переговоры о прекращении огня, которое продлится от 42 до 60 дней. Предыдущее предложение включало 42-дневное прекращение огня, отмечает Axios.

Обновленное предложение включает освобождение всех выживших заложниц, удерживаемых ХАМАСом, всех живых мужчин-заложников старше 50 лет, которые удерживаются в плену, и заложников в тяжелом состоянии.

В прошлом Израиль требовал освободить 33 живых заложников из этих категорий, но теперь готов согласиться на освобождение меньшего числа заложников. Одна из причин – данные о том, что некоторые из этих заложников погибли.

С августа произошло несколько событий, которые могут повлиять на решение руководства ХАМАСа: Дональд Трамп победил на выборах президента США, в Ливане начал действовать режим прекращения огня. Трамп хочет, чтобы соглашение было реализовано до его вступления в должность президента (20 января 2025 года).

Если ХАМАС даст положительный ответ, израильская делегация отправится в Каир, чтобы попытаться окончательно согласовать детали – количество дней прекращения огня, количество заложников, которые должны быть освобождены, и количество палестинских заключенных, которые должны быть освобождены в обмен на каждого заложника.

Израильские официальные лица заявили, что Египет теперь является основным каналом для переговоров с ХАМАСом, хотя Катар все еще участвует после того, как отказался от своей роли посредника на переговорах.