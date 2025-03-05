x
05 марта 2025
|
последняя новость: 14:42
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 марта 2025
|
05 марта 2025
|
последняя новость: 14:42
05 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Пресса

Financial Times: США прекращают обмен разведданными с Украиной

Война в Украине
США
Украина
время публикации: 05 марта 2025 г., 14:42 | последнее обновление: 05 марта 2025 г., 14:47
Financial Times: США прекращают обмен разведданными с Украиной
AP Photo/Alex Babenko

Издание Financial Times со ссылкой на заявления неких информированных официальных лиц пишет, что США прекратили обмен разведданными с Украиной.

В публикации отмечается, что может серьезно затруднить способность украинских военных атаковать российские силы.

Ранее британское издание Daily Mail сообщало, что США запретили Великобритании делиться разведданными из Вашингтона с Украиной в рамках отказа от поддержки Владимира Зеленского.

Пресса
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 05 марта 2025

Daily Mail: США запретили Великобритании делиться американскими разведданными с Украиной