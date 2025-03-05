Financial Times: США прекращают обмен разведданными с Украиной

Издание Financial Times со ссылкой на заявления неких информированных официальных лиц пишет, что США прекратили обмен разведданными с Украиной.

В публикации отмечается, что может серьезно затруднить способность украинских военных атаковать российские силы.

Ранее британское издание Daily Mail сообщало, что США запретили Великобритании делиться разведданными из Вашингтона с Украиной в рамках отказа от поддержки Владимира Зеленского.