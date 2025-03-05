Daily Mail: США запретили Великобритании делиться американскими разведданными с Украиной

США запретили Великобритании делиться разведданными из Вашингтона с Украиной в рамках отказа от поддержки Владимира Зеленского, пишет Daily Mail.

"Все британские разведывательные агентства и военные структуры получили приказ, прямо запрещающий делиться американскими разведданными, известными как "Rel UKR" – сокращение от "Releasable to Ukraine"", – говорится в публикации.

Запрет затрагивает такие организации, как GCHQ (Центр правительственной связи Великобритании), разведывательные агентства и соответствующие подразделения министерства обороны Соединенного Королевства.

С начала войны Великобритания и другие западные партнеры по безопасности, такие как Австралия и Новая Зеландия, делились такой информацией с Украиной, отмечает Daily Mail.