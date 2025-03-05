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Пресса

Daily Mail: США запретили Великобритании делиться американскими разведданными с Украиной

США
Украина
Великобритания
время публикации: 05 марта 2025 г., 08:10 | последнее обновление: 05 марта 2025 г., 08:38
Daily Mail: США запретили Великобритании делиться американскими разведданными с Украиной
AP Photo/Massoud Hossaini

США запретили Великобритании делиться разведданными из Вашингтона с Украиной в рамках отказа от поддержки Владимира Зеленского, пишет Daily Mail.

"Все британские разведывательные агентства и военные структуры получили приказ, прямо запрещающий делиться американскими разведданными, известными как "Rel UKR" – сокращение от "Releasable to Ukraine"", – говорится в публикации.

Запрет затрагивает такие организации, как GCHQ (Центр правительственной связи Великобритании), разведывательные агентства и соответствующие подразделения министерства обороны Соединенного Королевства.

С начала войны Великобритания и другие западные партнеры по безопасности, такие как Австралия и Новая Зеландия, делились такой информацией с Украиной, отмечает Daily Mail.

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