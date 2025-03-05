Daily Mail: Макрон и Стармер готовы лететь с Зеленским в Вашингтон ради урегулирования

Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер готовы на следующей неделе полететь в Вашингтон вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы вместе представить план урегулирования, пишет Daily Mail.

В публикации сказано, что Лондон "на всех уровнях" принимает меры, чтобы убедить Белый дом возобновить военную помощь Киеву.

Авторы статьи Джейсон Гровс и Марк Никол также пишут, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность "отказа от лидерства в NATO" и настаивает на том, чтобы Великобритания и Франция взяли на себя больше ответственности за безопасность континента.

После провала попытки переговоров в Вашингтоне и решения администрации США приостановить военную помощь Украине президент Владимир Зеленский, публичных извинений от которого ждут в Белом доме, выразил готовность "работать под сильным руководством Трампа" и заявил, что хотел бы все исправить.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп, выступая с обращением к обеим палатам Конгресса США, заявил о стремлении прекратить войну в Украине, упомянув о том, что США потратили миллиарды долларов на поддержку Украины без всякий гарантий возвращения денег "Мы потратили наверное 350 миллиардов долларов", – вновь заявил Трамп, отметив, что Европа потратила 100 миллиардов долларов на эту войну. Также он сообщил: "Я получил важное письмо от президента Зеленского". В этом письме, по словам Трампа, Владимир Зеленский заявляет о готовности к миру и о готовности подписать соглашение по редкоземельным металлам. Россия, по его словам, тоже готова к мирным переговорам. "Ну, разве это не замечательно?" – повторил он дважды. О приостановке военной помощи Украине Трамп не говорил.