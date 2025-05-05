NYT: администрация Трампа возобновит поставки ЗРК Patriot из Израиля в Украину

Газета The New York Times цитирует нескольких представителей американской администрации, рассказавших, что США возобновляют поставки Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot. Одна из "систем" поступит из Израиля, вторая – из Германии или Греции.

В публикации отмечается, что договоренность с Израилем в этом вопросе была достигнута еще при предыдущем президенте США Джо Байдене, однако ранее о ней не сообщалось. При этом позиция Дональда Трампа в вопросе о поставках ЗРК Украине остается неясной, утверждает NYT.

Тем самым на вооружении ВСУ окажется десять "систем Patriot", которые в основном используются для защиты воздушного пространства Киева. Предполагается, что Украина получит установки летом, причем речь идет о Patriot старых модификаций.

Следует отметить, что публикация последовала за встречей президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского на похоронах Папы Римского Франциска в Ватикане. Обе стороны охарактеризовали беседу как успешную.

Напомним: в конце января 2025 года стало известно, что американские военные перевезли около 90 ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot со склада в Израиле в Польшу, чтобы передать их Украине. "Это самая значительная поставка оружия из Израиля на Украину с момента российского вторжения почти три года назад", – отмечалось в публикации Axios.

В апреле 2024 года ЦАХАЛ перестал эксплуатировать американские батареи ПВО Patriot (ЗРК MIM-104 Patriot). Они были сняты с вооружения, но оставались на хранении в Израиле и использовались на учениях. После этого власти Украины обратились к США и Израилю с предложением о передаче ненужных ракет американцам с целью дальнейшей отправки их в Украину.

В течение нескольких месяцев Израиль тянул время, опасаясь, что Россия в ответ поставит современное оружие Ирану. Украинский чиновник сообщил Axios, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу неделями отказывался отвечать на его звонки по этому вопросу. Но в конце сентября 2024 года Нетаниягу наконец одобрил эту идею, говорит некий израильский чиновник.

По версии украинского собеседника Axios, Биньямин Нетаниягу отказывался обсуждать тему Patriot из-за того, что президент Украины Владимир Зеленский не давал разрешения на ежегодное паломничество ультраортодоксальных израильтян в город Умань. Зеленский не отвечал на звонки, пока Нетаниягу не одобрил сделку по Patriot, говорит украинский чиновник.

Представитель Нетаниягу заявил Axios, что премьер-министр не возражал против вывода из эксплуатации системы Patriot и ее возвращения в США, но отрицает какую-либо связь между этим решением и паломничеством в Умань.