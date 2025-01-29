Axios: американцы вывезли из Израиля ракеты-перехватчики Patriot для Украины

На этой неделе американские военные перевезли около 90 ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot со склада в Израиле в Польшу, чтобы передать их Украине, пишет в издании Axios Барак Равид со ссылкой на информированные источники.

"Это самая значительная поставка оружия из Израиля на Украину с момента российского вторжения почти три года назад", – отмечается в публикации.

В апреле 2024 года ЦАХАЛ перестал эксплуатировать американские батареи ПВО Patriot (ЗРК MIM-104 Patriot). Они были сняты с вооружения, но оставались на хранении в Израиле и использовались на учениях. После этого власти Украины обратились к США и Израилю с предложением о передаче ненужных ракет американцам с целью дальнейшей отправки их в Украину.

В течение нескольких месяцев Израиль тянул время, опасаясь, что Россия в ответ поставит современное оружие Ирану. Украинский чиновник сообщил Axios, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу неделями отказывался отвечать на его звонки по этому вопросу. Но в конце сентября 2024 года Нетаниягу наконец одобрил эту идею, говорит некий израильский чиновник.

По версии украинского собеседника Axios, Биньямин Нетаниягу отказывался обсуждать тему Patriot из-за того, что президент Украины Владимир Зеленский не давал разрешения на ежегодное паломничество ультраортодоксальных израильтян в город Умань. Зеленский не отвечал на звонки, пока Нетаниягу не одобрил сделку по Patriot, говорит украинский чиновник.

Представитель Нетаниягу заявил Axios, что премьер-министр не возражал против вывода из эксплуатации системы Patriot и ее возвращения в США, но отрицает какую-либо связь между этим решением и паломничеством в Умань.

Пентагон и представитель Европейского командования США от комментариев отказались.

Высокопоставленный израильский чиновник сообщил Равиду, что Израиль заранее проинформировал Россию о принятом решении и подчеркнул, что "лишь возвращает систему Patriot в США", а не поставляет оружие в Украину.

Публикация Axios вышла после телефонного разговора Нетаниягу и Зеленского.

На прошлой неделе военно-транспортные самолеты C-17 ВВС США неоднократно вылетали с авиабазы "Рамштайн" в Германии на авиабазы "Хацерим" и "Неватим" на юге Израиля, а затем в "Жешув" на востоке Польши. Этот факт отмечали OSINTdefender и OSINTtechnical. Аэропорт "Жешув" служит центром почти всей военной помощи, предоставляемой США и NATO для Украины.

В публикации Axios сказано, что в "Жешув" были доставлены 90 ракет-перехватчиков, которые Украина может использовать с ее нынешними батареями. "Дополнительное оборудование, такое как радары и другое, сначала будет передано в США для ремонта и обновления", – пишет издание.