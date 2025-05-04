Washington Post: одной из причин отставки Уолтца стало его тесное сотрудничество с Нетаниягу

Как пишет издание Washington Post, разногласия между президентом США Дональдом Трампом и до недавнего времени занимавшего пост его советника по национальной безопасности Майклом Уолтцем начались задолго до скандала с утечкой информации.

Напомним, что Уолтц организовал групповой чат в коммерческом мессенджере Signal для обмена сообщениями по подготовке секретной военной операции в Йемене и случайно включил в этот чат журналиста. История получила название Signalgate, по аналогии с уотергейтским скандалом, повлекшим за собой отставку президента США Ричарда Никсона.

Однако, согласно публикации, столкновения между Трампам и Уолтцем начались уже в самом начале президентства. Секретарь по национальной безопасности выступал за применение военной силы против Ирана, в то время как Трамп считал, что сначала нужно убедиться: дипломатические меры себя исчерпали.

Источники WP утверждают, что Трамп был крайне недоволен "тесное сотрудничеством" между Уолтцем и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу в вопросе военного удара по Ирану.

Канцелярия Нетаниягу в ответе изданию опровергла существование "тесной координации" по Ирану, заявляя, что накануне визита в Вашингтон глава правительства встречался с американскими представителями, в том числе, с Уолтцем, и эти встречи проходили в теплой обстановке.