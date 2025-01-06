Ynet: ЦАХАЛ проверяет публикацию видео доставки бойцов в машине скорой помощи

В социальных сетях была опубликована видеозапись того, как военнослужащие и сотрудники служб безопасности высаживаются из автомобиля скорой помощи на территории лагеря палестинских беженцев, после чего приступают к выполнению оперативного задания.

По утверждению палестинских источников, запись была сделана около двух недель назад в лагере палестинских беженцев Балата в Шхеме, и в ходе перестрелки в тот день погибли двое палестинцев, включая 80-летнюю женщину.

Публикация видео вызвала резонанс в социальных сетях: как известно, использование армией автомобилей скорой помощи категорически запрещено международным законодательством. Как сообщает Ynet, чуть более чем через сутки в ЦАХАЛе прокомментировали публикацию этого видео.

В ЦАХАЛе подчеркнули, что Армия обороны Израиля обязуется действовать в соответствии с международным законодательствам, и попавший на видео инцидент будет тщательно расследован. В ходе расследования, отметили в ЦАХАЛе, будет изучена информация о якобы имевшем место использовании автомобиля скорой помощи и о гибели гражданских.