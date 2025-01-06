BBC: получен список с именами 34 заложников, которых ХАМАС готов освободить

Сайт британской телерадиокорпорации BBC сообщает, что получил от "высокопоставленного представителя ХАМАСа" список с именами 34 заложников, которых террористы готовы освободить на новом этапе сделки о прекращении огня в Газе.

Подчеркивается, что неясно, сколько из этих 34 заложников живы.

В представленном списке имена 10 женщин, 11 мужчин в возрасте от 50 до 85 лет, больные заложники, а также маленькие дети, которые, как утверждает ХАМАС, были убиты в результате израильского авиаудара (возможно речь идет об Ариэле и Кфире Бибас).

Офис премьер-министра Израиля ранее опроверг сообщения о том, что ХАМАС предоставил Израилю список заложников.

Накануне представитель ХАМАСа сообщил агентству Reuters, что террористическая организация одобрила список заложников, которые предполагается освободить в рамках намечающегося соглашения с Израилем. В список вошли имена 34 израильтян, удерживаемых террористами в секторе Газы. Источник отметил, что до сих пор не урегулированы разногласия по нескольким ключевым вопросам. В частности, ХАМАС по-прежнему настаивает на выводе израильских войск из сектора Газы и на полном прекращении огня. Источник отметил, что ХАМАС не видит готовности Израиля пойти на уступки по этим вопросам.

В конце декабря израильский телеканал "Кан-11" со ссылкой на арабские источники передал, что Израиль настаивает на освобождении 34 израильских заложников. Террористическая организация выразила готовность освободить 22 человек из этого списка, вычеркнув из него 12 имен. При этом ХАМАС предложил в рамках сделки вместе с живыми заложниками вернуть 12 тел похищенных.