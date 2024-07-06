x
06 июля 2024
|
последняя новость: 14:47
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
06 июля 2024
|
06 июля 2024
|
последняя новость: 14:47
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Пресса

TWP: Резня 7 октября стала "примером поколений", на который вербуют новых террористов

время публикации: 06 июля 2024 г., 14:00 | последнее обновление: 06 июля 2024 г., 14:05
TWP: Резня 7 октября стала "примером поколений", на который вербуют новых террористов
AP Photo/Mark Schiefelbein

По данным американской разведки, "черная суббота" 7 октября стала настоящей находкой для террористических организаций по всему миру, а война в секторе Газы привела к резкому росту количества новых вербуемых на "священную войну против неверных" боевиков.

Об этом сообщает в субботу, 6 июля, The Washington Post со ссылкой на высокопоставленный источник в разведывательной службе Государственного департамента США.

По словам Бретта Холмгрена, заместителя госсекретаря США по вопросам разведки, террористические организации по всему миру используют недовольство США за их помощь Израилю для повышения мотивации своих сторонников. Война в секторе Газы способствует вербовке террористов и придает "вдохновение" террористам-одиночкам.

"Возглавленная ХАМАСом резня 7 октября была, есть и будет событием поколения, которое террористические организации на Ближнем Востоке и во всем мире используют в качестве возможности для вербовки, – отметил Бретт Холмгрен. – Мы уже наблюдаем, как это проявляется и в странах Европы". Холмгрен подразумевает аресты подозреваемых в подготовке терактов против еврейских объектов в Германии и Нидерландов.

Бретт Холмгрен, как ожидается, возглавит Национальный центр противодействия терроризму (National Counterterrorism Center (NCTC) после ухода в отставку его нынешнего директора Кристин Абизайд.

Пресса
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 июня 2024

Активист ХАМАСа получил 13 лет тюрьмы за планирование терактов
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 апреля 2024

Крупнейшее НКО партии РААМ расформируют за перевод средств террористам
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 12 марта 2024

WSJ: в Европе были арестованы террористы с фотографиями еврейских объектов
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 февраля 2024

Житель Умм эль-Фахма обвинен в оказании услуг террористам