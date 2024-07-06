TWP: Резня 7 октября стала "примером поколений", на который вербуют новых террористов

По данным американской разведки, "черная суббота" 7 октября стала настоящей находкой для террористических организаций по всему миру, а война в секторе Газы привела к резкому росту количества новых вербуемых на "священную войну против неверных" боевиков.

Об этом сообщает в субботу, 6 июля, The Washington Post со ссылкой на высокопоставленный источник в разведывательной службе Государственного департамента США.

По словам Бретта Холмгрена, заместителя госсекретаря США по вопросам разведки, террористические организации по всему миру используют недовольство США за их помощь Израилю для повышения мотивации своих сторонников. Война в секторе Газы способствует вербовке террористов и придает "вдохновение" террористам-одиночкам.

"Возглавленная ХАМАСом резня 7 октября была, есть и будет событием поколения, которое террористические организации на Ближнем Востоке и во всем мире используют в качестве возможности для вербовки, – отметил Бретт Холмгрен. – Мы уже наблюдаем, как это проявляется и в странах Европы". Холмгрен подразумевает аресты подозреваемых в подготовке терактов против еврейских объектов в Германии и Нидерландов.

Бретт Холмгрен, как ожидается, возглавит Национальный центр противодействия терроризму (National Counterterrorism Center (NCTC) после ухода в отставку его нынешнего директора Кристин Абизайд.