Washington Post: группа спонсоров и предпринимателей призвала Байдена снять свою кандидатуру

Группа влиятельных спонсоров демократов, общественных деятелей и предпринимателей направила письмо 81-летнему президенту США Джо Байдену с призывом снять свою кандидатуру с президентских выборов, пишет The Washington Post.

В письме, под которым стоит 168 подписей, говорится: "Мы с уважением призываем вас отказаться от намерений стать кандидатом на переизбрание ради нашей демократии и будущего нашей страны".

В публикации Майкла Шерера отмечается, что речь идет, по всей видимости, о последней инициативе такого рода со стороны доноров и активистов, настаивающих на выдвижении нового кандидата от Демократической партии.

Инициатива данного обращения исходит от группы Leadership Now Project, основанной в 2018 году в ответ на растущую обеспокоенность по поводу угроз демократическим нормам в США.

Сегодня же The Washington Post пишет о том, что проблемы Байдена, проигравшего недавние дебаты с Дональдом Трампом, особенно заметны для тех, кто видит его редко. Люди, работающие с ним постоянно, как правило, говорят, что президент по-прежнему работоспособен.