New York Times: состояние Трампа превысило 10 миллиардов долларов

Состояние президента США Дональда Трампа оценивается в настоящее время более чем в 10 миллиардов долларов, согласно анализу, проведенному Рассом Бюттнером для The New York Times.

Анализ основан на финансовом отчете Трампа и публичных данных.

В публикации отмечается, что Дональд Трамп заметно разбогател, прежде всего, благодаря криптовалюте $Trump. Напомним, что $Trump не является самостоятельной криптовалютой – нет собственного блокчейна, платёжной системы, вознаграждения за построение новых блоков. Нет и обещания конвертировать токен в какой-либо другой актив. Это скорее похоже на памятную медаль или сувенир. На официальном сайте указывается, что покупка $Trump является формой выразить Трампу поддержку и одобрение.

Доходы Трампа от инвестиций в криптовалюту $Trump, которая была запущена до его инаугурации на второй президентский срок, оцениваются в 6,9 миллиарда долларов.

NYT пишет, что Трамп также заработал не менее 320 миллионов долларов комиссионных от торговли валютой. Кроме того, он владеет монетами World Liberty с потенциальной стоимостью в сотни миллионов долларов. Акции Trump Media (Truth Social) стоят около 2 миллиардов долларов. Также не менее 1,3 миллиарда долларов Трамп заработал на недвижимости.

Расс Бюттнер изучил около 2000 документов, поданных по иску против Дональда Трампа, чтобы получить более полное представление о его финансовом состоянии, чем было известно ранее.