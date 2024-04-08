WP: план Трампа по Украине – передача Путину Крыма и Донбасс; Трамп опровергает

Бывший президент США Дональд Трамп, ведущий борьбу за возвращение в Белый дом, неоднократно заявлял, что план мирного урегулирования, который он предложит, положит конец войне между Россией и Украиной. При этом он отказывался вдаваться в подробности этого плана.

Американская газете Washington Post цитирует информированные источники, согласно которым Трамп намерен оказать давление на Украину, чтобы она уступила России Крым и Донбасс. Эксперты в сфере международных отношений отмечают, что такой подход может поощрить и других агрессоров.

Этот курс противоречит политике, которую проводит нынешняя администрация США, цель которой – добиться изоляции России на международной арене и продолжить оказывать Украине помощь, в том числе военную, чтобы добиться военного поражения российского режима.

Согласно публикации, в частных беседах Трамп заявляет, что нужно найти выход, который позволит как российскому, так и украинскому руководству сохранить лицо. WP считает, что именно этим объясняется и отказ республиканских законодателей одобрить новый пакет помощи Украине.

Трамп назвал публикацию Washington Post "фейком". Его советник Джейсон Миллер заявил, что Трамп, в отличие от Джо Байдена, стремится к прекращению кровопролития. Что же до самого плана – он будет представлен после избрания.