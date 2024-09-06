BBC: В Лондоне запускают особый автобусный маршрут, чтобы евреи чувствовали себя в безопасности

Мэр Лондона Садик Хан удовлетворил давнюю просьбу представителей еврейских общин лондонских районов Стэмфорд Хилл и Голдерс Грин и запустил пробный автобусный маршрут, который соединит два этих района в Северном Лондоне. Запуска такого маршрута представители еврейских общин добивались 16 лет.

Автобус 310 маршрута будет ездить с 7:00 до 19:00 ежедневно каждые 20 минут, и благодаря этому маршруту пассажирам не придется пересаживаться с автобуса на автобус. Во время пересадки в районе Финсбери Парк пассажиры еврейского происхождения неоднократно подвергались оскорблениям и антисемитским нападкам.

Как отмечает BBC, с октября 2023 года по июль 2024 года лондонская полиция зафиксировала 2065 преступлений на почве антисемитизма. (Можно отметить, что указывая количество преступлений с октября, BBC не упоминает резню 7 октября и начало войны "Железные мечи" в Израиле, – прим. ред.)

Однако указывается, что количество преступлений на почве антисемитизма в Лондоне выросло более чем вдвое в период за 12 месяцев с июля 2023 по июль 2024 год на 278,9% в сравнении с аналогичным периодом с июля 2022 года по июль 2024 год.

За тот же период зафиксированы 1370 случаев преступлений на почве исламофобии и 2642 преступления на почве гомофобии, и в общей сложности, лондонская полиция расследовала около 21 тысячи правонарушений, которые расценивались как преступления на почве ненависти.