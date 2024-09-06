Интервью Тима Уолза WCMU: "Палестинский народ имеет полное право на жизнь и свободу"

Кандидат в вице-президенты США от Демократической партии Тим Уолз дал интервью радиостанции WCMU, в котором значительное внимание было уделено Израилю и Газе. Ранее Уолз старался избегать комментариев по поводу противостояния Израиля и ХАМАСа.

Полный текст интервью опубликован на сайте WCMU.

Процитируем лишь вопрос и ответ, которые касались Израиля.

Вопрос был задан журналистом Риком Брюером. Он звучал так: "Война Израиля и ХАМАСа стала горячей темой для избирателей Мичигана. Как администрация Харрис-Уолза будет решать этот конфликт?" При этом журналист хотел услышать, как позиция новой администрации (если демократы одержат победу на выборах) по этой теме будет отличаться от позиции администрации Байдена.

Тим Уолз в ответ заявил следующее: "Я думаю, что в первую очередь то, что мы увидели 7 октября, было ужасающим актом насилия против народа Израиля. Они, конечно, и вице-президент говорила об этом, и я говорил об этом, имеют право защищать себя, и Соединенные Штаты всегда будут придерживаться этой позиции. Но мы не можем позволить, чтобы происходило то, что происходит в Газе. Палестинский народ имеет полное право на жизнь и свободу. Мы должны продолжать, я думаю, использовать рычаги, чтобы убедиться, что мы движемся к решению о двух государствах. Я думаю, что мы сейчас находимся в критической точке. Нам нужно, чтобы правительство Нетаниягу начало двигаться в этом направлении. Но я думаю, что те люди, которые громко говорят об этом в Мичигане, говорят по верным причинам. Это гуманитарный кризис. Этого нельзя терпеть. И нам нужно найти способ, чтобы люди могли сосуществовать. Мы говорили это и продолжаем говорить это: достижение прекращения огня с возвращением заложников, а затем движение к устойчивому решению о двух государствах – это единственный путь вперед".