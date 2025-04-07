Times of Israel знакомит с исследованием о "средневековом" уровне антисемитизма в Ирландии

Исследование, проведенное в Ирландии профессорами Моти Инбаром из Университета Северной Каролины и Кириллом Буминым из Бостонского университета, свидетельствует, в укоренении антисемитских настроений важную роль играют католические нарративы. Об этом пишет Times of Israel.

В опросе, проведенном в декабре 2024 года, участвовали 1014 взрослых христиан. Треть из них верят, что евреи слишком много говорят о Холокосте. 49% уверены, что местные евреи более лояльны Израилю, чем Ирландии. 36% считают, что евреи обладают слишком большой финансовой силой. 31% сообщили, что евреев беспокоит только судьба других евреев, и что причиной ненависти к ним является их собственное поведение.

Только 11,3% ирландцев поддерживают Израиль в конфликте с палестинцами – среди американцев, которым ученые посвятили предыдущее исследование, этот показатель составляет 42,3%. 45,6% ирландцев заявляют о поддержке палестинцев – по сравнению с 11,2% американцев.

Ученые сравнивают уровень ненависти к евреям со средневековым. Они отмечают, что антисемитские предрассудки особенно распространены среди верующих католиков, которые по-прежнему обвиняют евреев в распятии Христа и считают, что союз между богом и евреями утратил силу после возникновения христианства.

По их мнению, ведущаяся в западных странах полемика по вопросу, является ли антисионизм антисемитизмом имеет ценность сама по себе. В Ирландии этот вопрос даже не ставится, и в этом плане ее можно положительно сравнивать разве что с Ираном.