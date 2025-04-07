Reuters: иракские шииты готовы разоружиться, чтобы избежать войны с Израилем и США

Несколько шиитских группировок в Ираке, поддерживаемых Ираном, впервые говорят о готовности разоружиться, чтобы предотвратить угрозу эскалации конфликта с администрацией президента США Дональда Трампа, пишет Reuters со ссылкой на десять командиров и иракских чиновников.

Автор публикации Ахмед Рашид пишет, что решение было принято на фоне давления, оказываемого со стороны Вашингтона.

Иззат аль-Шахбндар, высокопоставленный шиитский мусульманский политик, близкий к правящему альянсу Ирака, сообщил агентству Reuters, что переговоры между премьер-министром Мухаммадом Шиа ас-Судани и несколькими лидерами боевиков "очень продвинулись", и группировки склонны подчиниться призывам США к разоружению.

Судя по публикации, речь идет о представителях группировок "Катаиб Хизбалла", "Нуджабаа", "Катаиб Сайэд аш-Шухада" и "Ансарулла аль-Ауфия". Причем, по словам этих командиров, их главный союзник и покровитель, иранский "Корпус стражей исламской революции" (КСИР), предоставил им право принимать любые решения, которые они сочтут необходимыми, чтобы избежать втягивания в потенциально губительный конфликт с Соединенными Штатами и Израилем.

Некоторые группировки уже полностью или частично эвакуировали свои штабы и сократили свое присутствие в крупных городах, включая Мосул и Анбар.

За последние полтора года, после начала войны "Железные мечи" Израиля против террористов в Газе, иракские шииты брали на себя ответственность за десятки ракетных и беспилотных атак на Израиль и силы США в Ираке и Сирии.