x
07 апреля 2025
|
последняя новость: 10:04
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 апреля 2025
|
07 апреля 2025
|
последняя новость: 10:04
07 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Пресса

Reuters: иракские шииты готовы разоружиться, чтобы избежать войны с Израилем и США

США
Война "Железные мечи"
Ирак
время публикации: 07 апреля 2025 г., 08:56 | последнее обновление: 07 апреля 2025 г., 08:59
Reuters: иракские шииты готовы разоружиться, чтобы избежать войны с Израилем и США
AP Photo/Hadi Mizban

Несколько шиитских группировок в Ираке, поддерживаемых Ираном, впервые говорят о готовности разоружиться, чтобы предотвратить угрозу эскалации конфликта с администрацией президента США Дональда Трампа, пишет Reuters со ссылкой на десять командиров и иракских чиновников.

Автор публикации Ахмед Рашид пишет, что решение было принято на фоне давления, оказываемого со стороны Вашингтона.

Иззат аль-Шахбндар, высокопоставленный шиитский мусульманский политик, близкий к правящему альянсу Ирака, сообщил агентству Reuters, что переговоры между премьер-министром Мухаммадом Шиа ас-Судани и несколькими лидерами боевиков "очень продвинулись", и группировки склонны подчиниться призывам США к разоружению.

Судя по публикации, речь идет о представителях группировок "Катаиб Хизбалла", "Нуджабаа", "Катаиб Сайэд аш-Шухада" и "Ансарулла аль-Ауфия". Причем, по словам этих командиров, их главный союзник и покровитель, иранский "Корпус стражей исламской революции" (КСИР), предоставил им право принимать любые решения, которые они сочтут необходимыми, чтобы избежать втягивания в потенциально губительный конфликт с Соединенными Штатами и Израилем.

Некоторые группировки уже полностью или частично эвакуировали свои штабы и сократили свое присутствие в крупных городах, включая Мосул и Анбар.

За последние полтора года, после начала войны "Железные мечи" Израиля против террористов в Газе, иракские шииты брали на себя ответственность за десятки ракетных и беспилотных атак на Израиль и силы США в Ираке и Сирии.

Пресса
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 06 апреля 2025

Reuters: Хаменеи привел вооруженные силы Ирана в состояние повышенной боеготовности
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 24 марта 2025

Iranintl: командующий подразделением "Кудс" попросил иракцев и хуситов не атаковать США и Израиль