New York Times: Иран эвакуирует из Сирии дипломатов и военных советников

Американское издание The New York Times со ссылкой на собственные источники пишет, что 6 декабря Иран начал эвакуацию из Сирии своих военных и дипломатов на фоне наступления суннитских антиасадовских сил.

В публикации Фарназ Фассихи и Ронена Бергмана говорится: "Иран в пятницу начал эвакуацию своего военного командования и личного состава из Сирии... Среди эвакуированных в соседние Ирак и Ливан – высокопоставленные командиры "Кудс" Корпуса стражей исламской революции... Личный состав КСИР, некоторые сотрудники дипмиссии, их семьи и гражданское население Ирана также эвакуируются".

По сведениям NYT, эвакуация проводится как авиарейсами в Тегеран, так и по наземным маршрутам в Ливан, Ирак и сирийский порт Латакия.

Иранские официальные лица заявили, что два генерала подразделения "Кудс", направленных для консультирования сирийской армии, бежали в Ирак, после того, как 6 декабря сирийские оппозиционные силы захватили Хомс и Дир аз-Зур.