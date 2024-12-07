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Пресса

New York Times: Иран эвакуирует из Сирии дипломатов и военных советников

Иран
Сирия
время публикации: 07 декабря 2024 г., 07:10 | последнее обновление: 07 декабря 2024 г., 07:21
New York Times: Иран эвакуирует из Сирии дипломатов и военных советников
AP Photo/Omar Albam

Американское издание The New York Times со ссылкой на собственные источники пишет, что 6 декабря Иран начал эвакуацию из Сирии своих военных и дипломатов на фоне наступления суннитских антиасадовских сил.

В публикации Фарназ Фассихи и Ронена Бергмана говорится: "Иран в пятницу начал эвакуацию своего военного командования и личного состава из Сирии... Среди эвакуированных в соседние Ирак и Ливан – высокопоставленные командиры "Кудс" Корпуса стражей исламской революции... Личный состав КСИР, некоторые сотрудники дипмиссии, их семьи и гражданское население Ирана также эвакуируются".

По сведениям NYT, эвакуация проводится как авиарейсами в Тегеран, так и по наземным маршрутам в Ливан, Ирак и сирийский порт Латакия.

Иранские официальные лица заявили, что два генерала подразделения "Кудс", направленных для консультирования сирийской армии, бежали в Ирак, после того, как 6 декабря сирийские оппозиционные силы захватили Хомс и Дир аз-Зур.

Пресса
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