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Ближний Восток

SOHR: город Эс-Сувейда больше не контролируется армией Асада

Сирия
время публикации: 06 декабря 2024 г., 20:05 | последнее обновление: 06 декабря 2024 г., 20:25
SOHR: город Эс-Сувейда больше не контролируется армией Асада
AP Photo/Omar Albam

По данным Сирийского центра по правам человека (SOHR), город Эс-Сувейда на юго-западе Сирии больше не контролируется армией Асада и полностью захвачен силами друзских ополченцев. Повстанцы ворвались в полицейский участок и открыли тюрьму, выпустив заключенных. С фасадов зданий сорваны флаги и портреты Башара Асада.

Ранее сообщалось, что повстанцами был захвачен город Дир аз-Зур.

Силы джихадистской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" совместно с отрядами протурецкой вооруженной оппозиции захватили сирийский город Таль-Бисэ, в 10 км к северу от Хомса. Силы регулярной армии Сирии бежали, не оказав серьезного сопротивления.

По состоянию на 6 декабря джихадисты и протурецкие силы захватили крупные городп Алеппо и Хама, а также десятки других населенных пунктов в провинциях Идлиб, Алеппо и Хама, на севере и в центре Сирии.

Ближний Восток
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