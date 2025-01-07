x
07 января 2025
|
последняя новость: 16:28
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 января 2025
|
07 января 2025
|
последняя новость: 16:28
07 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Пресса

WSJ: США и талибы ведут переговоры об обмене заключенными

США
Террористы
Афганистан
время публикации: 07 января 2025 г., 16:02 | последнее обновление: 07 января 2025 г., 16:07
WSJ: США и талибы ведут переговоры об обмене заключенными
AP Photo/Abdul Khaliq

Как пишет издание Wall Street Journal, администрация США ведет переговоры с находящимся у власти в Афганистане движением "Талибан" об обмене удерживаемых талибами американцев на высокопоставленного активиста "Аль-Каиды" Мухаммада Рахима аль-Афгани, заключенного в тюрьму Гуантанамо.

Его предлагается обменять на трех граждан США: Райяна Корбета, Джорджа Глезмана и Махмуда Хабиби, которые были задержаны в 2022 году. Аль-Афгани поступил в Гуантанамо в 2008 году – его перевели из одной из секретных тюрем ЦРУ. Переговоры были начаты в минувшем июле.

7 декабря министерство обороны США сообщило о переводе 11 йеменских заключенных из расположенной на Кубе американской тюрьмы Гуантанамо в Оман. Йеменцы, причастные к террористической деятельности, провели в тюрьме более 20 лет без предъявления обвинений.

Тюрьма в заливе Гуантанамо на Кубе была создана в 2002 году для содержания преступников, подозреваемых в терроризме. Она стала символом "крайних мер", на которые США идут в войне с террором.

Пресса
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 07 января 2025

США выслали в Оман 11 заключенных тюрьмы Гуантанамо