WSJ: США и талибы ведут переговоры об обмене заключенными

Как пишет издание Wall Street Journal, администрация США ведет переговоры с находящимся у власти в Афганистане движением "Талибан" об обмене удерживаемых талибами американцев на высокопоставленного активиста "Аль-Каиды" Мухаммада Рахима аль-Афгани, заключенного в тюрьму Гуантанамо.

Его предлагается обменять на трех граждан США: Райяна Корбета, Джорджа Глезмана и Махмуда Хабиби, которые были задержаны в 2022 году. Аль-Афгани поступил в Гуантанамо в 2008 году – его перевели из одной из секретных тюрем ЦРУ. Переговоры были начаты в минувшем июле.

7 декабря министерство обороны США сообщило о переводе 11 йеменских заключенных из расположенной на Кубе американской тюрьмы Гуантанамо в Оман. Йеменцы, причастные к террористической деятельности, провели в тюрьме более 20 лет без предъявления обвинений.

Тюрьма в заливе Гуантанамо на Кубе была создана в 2002 году для содержания преступников, подозреваемых в терроризме. Она стала символом "крайних мер", на которые США идут в войне с террором.