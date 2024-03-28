Опрос Quinnipiac University: независимые кандидаты позволяют Трампу обойти Байдена

Новый опрос общественного мнения, проведенный Quinnipiac University и посвященный избирательной кампании в США, свидетельствует: преимущество Джо Байдена перед Дональдом Трампом приближается к статистической погрешности.

Когда опрашиваемым предлагают выбрать из двух кандидатов, Байден получает поддержку 48%, а Трамп – 45% избирателей.

Однако если участникам опроса предлагают выбор среди всех претендентов на пост президента, ситуация меняется. Трамп получает 39%, Байден – 38%, независимый кандидат Роберт Кеннеди-младший 13%, представительница «Зеленых» Джилл Стайн – 4% и Корнелла Уэста – 3%.

Был задан вопрос и о том, как отразится на голосовании возможное признание Трампа виновным на ведущихся против него процессах. 55% сообщили, что это не повлияет на решение, 29% - что снизит желание голосовать за республиканского кандидата, 12% - что повысит желание голосовать за Трампа.

Среди республиканских избирателей 62% сообщили, что приговор не повлияет на их решение, 26% - что повысит желание отдать голос Трампу и лишь 10% сказали, что снизит желание.

Опрос проводился среди 1407 зарегистрированных избирателей с 21 по 25 марта. Погрешность составила 2,6%.