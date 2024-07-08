AP/"Кан": ХАМАС в Газе призывает руководство за рубежом согласиться на сделку с Израилем

Представители ХАМАСа в секторе Газы призвали зарубежное руководство "Исламского движения сопротивления" принять нынешний вариант соглашения о прекращении огня, передают "Кан" и агентство Associated Press.

В публикации Итамара Маргалита и Рама Брандеса со ссылкой на AP цитируются письма неких лидеров боевиков из Газы к главе политбюро ХАМАСа Исмаилу Ханийе. В этих письмах, датированных маем и июнем 2024 года, говорится о многочисленных жертвах и ужасающих условиях жизни в секторе Газы на фоне продолжающейся с октября 2023 года войны.

Официальные лица на Ближнем Востоке и в США полагают, что уровень разрушений в секторе Газы после девяти месяцев войны и значительные потери личного состава военизированных группировок, вероятно, влияют на то, что ХАМАС готов смягчить свои требования относительно условий прекращения огня, передает AP.

Примечательно, что обращающиеся к Ханийе, судя по всему, действуют вопреки воле главы ХАМАСа в Газе Яхьи Синуара. Ответил ли Ханийя или кто-либо еще из руководителей ХАМАСа за рубежом на эти обращения, неизвестно.

Представитель ХАМАСа Джихад Тахав комментарии для AP опроверг наличие разногласий внутри организации.