WSJ: Израиль усиливает давление на ХАМАС и готовится к возобновлению войны в Газе

Американское издание The Wall Street Journal в статье "Израиль разрабатывает новые военные планы для давления на ХАМАС" отмечает, что переговоры о прекращении огня в Газе зашли в тупик. На этом фоне власти Израиля разработали планы постепенного усиления давления на ХАМАС и готовятся к возобновлению активных боевых действий в Газе, отмечают Дов Либер и Анат Пелед.

Судя по публикации WSJ, вслед за закрытием контрольно-пропускных пунктов и прекращением поставок гуманитарной помощи в Газу (со 2 марта), израильские власти готовы прекратить подачу в сектор электроэнергии и воды. Если подобные меры не сработают, ЦАХАЛ может возобновить нанесение авиаударов и проведение тактических операций в анклаве. В этом случае велика вероятность новой принудительной эвакуации сотен тысяч жителей сектора Газы.

WSJ отмечает, что в настоящее время ЦАХАЛ может действовать в Газе активней, чем даже в октябре 2023 года, так как при нынешнем руководстве США на Израиль не будет оказываться никакого давления и проблем с поставками боеприпасов из США не будет. Кроме того, если ослабленная "Хизбалла" не решится снова атаковать Израиль, ЦАХАЛу не придется держать значительные силы на северной границе.

Переговоры об условиях продления режима прекращения огня в Газе застопорились. ХАМАС на данном этапе отказывается продолжать освобождать заложников и требует перехода ко второй фазе сделки, предусматривающей окончательное прекращение войны и обмен "всех на всех". Израиль настаивает на продолжении первой фазы сделки и постепенном обмене, прежде всего живых заложников, на заключенных израильских тюрем, осужденных за террор. США ведут сепаратные переговоры с ХАМАСом о возможности освобождения американского заложника и передаче тел убитых в плену американцев. В то же время президент США Дональд Трамп неоднократно требовал от ХАМАСа освобождения всех заложников, угрожая "адом" Газе. Египет предлагает промежуточный вариант – о краткосрочном продолжении первой фазы сделки, при условии скорого перехода ко второй фазе.