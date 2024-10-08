The WarZone: в Тегеране развернуты иранские лазерные установки для борьбы с беспилотниками

В Тегеране были замечены лазерные установки китайского производства, предназначенные для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Сайт The WarZone отмечает, что эти установки не сбивают БПЛА, а "слепят" их.

Как утверждается, средства ПВО были развернуты для обеспечения безопасности Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи во время одного из его редких публичных выступлений. В ходе этой проповеди аятолла заявил, что, несмотря на удары по лидерам сопротивления, проиранские группировки продолжат войну с Израилем.

Отметим: после ликвидации генерального секретаря "Хизбаллы" Хасана Насраллы появилась информация, что аятолла переведен в безопасное укрытие. Однако 4 октября он выступил с первой за четыре года публичной проповедью, в которой заявил, что победа окажется за сопротивлением.