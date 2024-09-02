Соцработники присоединились к забастовке: нет помощи бедным, эвакуированным и жертвам насилия

Организация социальных работников и социальных работниц приняла решение присоединиться ко всеобщей забастовке и прекратить оказание социальных услуг по всей стране в соответствии с указаниями "Всеобщей федерации профсоюзов" ("Гистадрут").

В соответствии с официальным заявлением Организации соцработников, не будут предоставляться услуги, положенные малообеспеченным семьям, жертвам семейного насилия, трудным подросткам и детям в уязвимой ситуации, пожилым людям, нарушителям закона и пострадавшим от преступлений, жертвам сексуализированного насилия, пострадавшим в результате войн и терактов, инвалидам ЦАХАЛа и эвакуированным.

Отделы социальных услуг в большинстве муниципалитетов и местных советов не будут работать, будут бастовать также министерство благосостояния и социального обеспечения, социальные работники при Институте национального страхования ("Битуах Леуми") и при министерстве обороны.

Социальные работники в больницах и в системе здравоохранения будут работать в урезанном субботнем режиме.