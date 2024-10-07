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Пресса

СМИ: Синуар жив, после долгого перерыва он связался с Катаром

время публикации: 07 октября 2024 г., 19:42 | последнее обновление: 07 октября 2024 г., 19:45
СМИ: Синуар жив, после долгого перерыва он связался с Катаром
Пресс-служба ЦАХАЛа

Израильские СМИ со ссылкой на саудовский телеканал "Аль-Арабия" сообщают, что лидер ХАМАСа Яхья Синуар, который несколько недель не выходил на контакт, подал "признаки жизни" и вышел на связь с Катаром.

Ранее 12 канал ИТВ сообщил, что семьи израильских заложников, встретившиеся с катарскими официальными лицами, передали их сообщение: после ликвидации высокопоставленных главарей ХАМАСа и "Хизбаллы" Синуар оборвал контакты с внешним миром, перейдя на коммуникацию при помощи бумажных писем.

Пресса
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