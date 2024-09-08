Washington Post: план Байдена по Газе снова провалился из-за требований ХАМАСа

Американское издание The Washington Post публикует статью Ясмин Абуталеб под заголовком "Попытки Байдена добиться прекращения огня снова провалились после нового требования ХАМАСа".

В публикации отмечается, что Байден стремится добиться прекращения военных действий в секторе Газы, хотя бы временного, до того, как он покинет свой пост – в январе 2025 года. Пока эта цель представляется всё более недостижимой, пишет WP.

Неделю назад The Washington Post писал, что США планируют вскоре представить соглашение о прекращении огня между Израилем и Газой по принципу "либо принимайте, либо откажитесь". Но неожиданно ХАМАС выдвинул новое требование по поводу того, каких именно заключенных-террористов Израиль должен освободить из тюрем в обмен на заложников. Речь идет о том, что ранее ХАМАС требовал освобождения террористов-убийц с пожизненными сроками в обмен на захваченных в плен израильских военнослужащих. Теперь ХАМАС заявляет, что и заложников-гражданских намерен "менять" прежде всего на террористов-убийц.

Переговорщики опасаются, что ни Израиль, ни ХАМАС на самом деле не заинтересованы в достижение соглашения о прекращении 11-месячной войны, отмечается в статье.

Чиновники Белого дома, конгрессмены и дипломаты подчеркивают, что прекращение огня в Газе является ключом не только к решению трагической гуманитарной ситуации в секторе Газы и освобождению заложников, но и к предотвращению более масштабной региональной войны.

WP пишет, что остается непонятным, сколько из примерно 100 заложников, удерживаемых террористами в Газе, до сих пор живы. ХАМАС эти сведения не предоставляет.

По мнению высокопоставленного чиновника в Вашингтоне, некоторые из оставшихся семи американских заложников в Газе все еще живы и могут быть освобождены на первом этапе сделки вместе со "значительным числом" других заложников.

Из-за нового требования ХАМАСа формула сделки "либо принимайте, либо откажитесь", которую собирался предложить Белый дом, теряет смысл. Но администрация Байдена намерена продолжать попытки добиться соглашения.

Некоторые советники Байдена хотят, чтобы он оказал большее давление на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу. В Белом доме идут дебаты о том, следует ли публично называть Нетаниягу ключевым препятствием для достижения соглашения. Как отмечает WP, такой подход вряд ли будет принят - тем более после того, как ХАМАС казнил шестерых заложников.

В то же время в статье отмечается массовый протест в Израиле в связи с неготовностью правительства принять любые условия сделки ради спасения остающихся в живых заложников.

В публикации приведен комментарий Иво Даалдера, бывшего американского представителя в NATO: "Вы не можете быть посредником между двумя сторонами, когда вы хотите чего-то большего, чем хотят обе стороны. То, что нет альтернативы, не означает, что эта стратегия работает... В какой-то момент вам нужно решить, что это не работает".