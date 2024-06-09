WSJ: Байден привлек Катар и Египет для давления на ХАМАС, лидерам террористов угрожают арестом

Американское издание The Wall Street Journal пишет, что, по настоянию администрации президента США Джо Байдена, власти Катара и Египта усилили давление на лидеров террористической организации ХАМАС.

В публикации Саммер Саид и Джареда Малсина говорится, что, под давлением Вашингтона, Доха и Каир в последние дни заявили лидерам ХАМАСа, что им грозит возможный арест, замораживание их активов, санкции и изгнание из столицы Катара, если они не согласятся на прекращение огня с Израилем.

Это имело эффект, противоположный желаемому, пишет WSJ. В четверг, после того как прозвучали угрозы, глава политбюро ХАМАСа Исмаил Ханийя заявил, что не согласится на сделку, подчеркнув, что предложенные условия не гарантируют окончание войны. При этом Ханийя ссылался на послание, переданное лидером ХАМАСа в Газе Яхьей Синуаром.

По всей видимости, позиция ХАМАСа станет еще жестче после того, как израильский спецназ провел в Нусейрате успешную операцию по освобождению четырех заложников – в ходе боевых действий были большие потери с палестинской стороны.

Пока руководство ХАМАСа официально не ответило на новое предложение об условиях прекращения огня в Газе, заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

WSJ напоминает, что Байден назвал ХАМАС "единственным препятствием на пути к полному прекращению огня". После этого выступления Байдена переговоры зашли в тупик. ХАМАС требует гарантированного прекращения войны. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявляет, что стремится к уничтожению военного и управленческого потенциала ХАМАСа, отказываясь принять постоянное перемирие до тех пор, пока эти цели не будут достигнуты.

Высшие должностные лица США, в том числе Уильям Бернс, директор ЦРУ, на этой неделе вылетели на Ближний Восток, чтобы продвигать инициативу Байдена. Бернс провел переговоры с премьер-министром Катара и главой разведки Египта в Дохе. Бернс попросил катарских и египетских чиновников передать Ханийе, что международные посредники гарантируют, что переговоры о постоянном прекращении огня начнутся уже на третьей неделе первого этапа соглашения и что условия постоянного перемирия будут согласованы к пятой неделе начального этапа сделки. Эти условия являются частью письменного предложения о прекращении огня, говорят источники WSJ.

Ханийя отказался от этого предложения, заявив, что ХАМАС согласится на сделку только в том случае, если Израиль возьмет на себя письменное обязательство о постоянном прекращении огня.

После этого официальные лица Катара и Египта сообщили лидеру ХАМАСа, что США попросили их предупредить о возможных санкциях и аресте.