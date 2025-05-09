Axios: Трамп после решения остановить операцию против хуситов встречался с израильским министром

Издание Axios пишет, что президент США Дональд Трамп перед поездкой на Ближний Восток, 7 мая, встречался с министром стратегического планирования Израиля Роном Дермером.

В публикации Барака Равида сказано, что встреча была "частной", в ходе нее обсуждались ядерные переговоры с Ираном и война в секторе Газы, а также ситуация в Йемене. Официальных уведомлений по поводу этой встречи не было.

Поездка Трампа на Ближний Восток начинается в понедельник, 12 мая. Посещение Израиля в плане не указано. Трамп посетит Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ.

Судя по публикации, поводом для экстренной встречи Дермера с Трампом послужило неожиданное решение американского президента объявить о прекращении американской военной операции в Йемене – причем об этом решении было объявлено вскоре после того, как израильские ВВС атаковали хуситов в ответ на ракетный обстрел аэропорта "Бен-Гурион".

"Нетаниягу и его команда были ошеломлены объявлением Трампа о перемирии с хуситами, это выявило пробелы в доверии и координации между администрациями", – пишет Axios. Один израильский источник сказал Равиду, что о решении Трампа в офисе Нетаниягу "узнали из телевизионных новостей".

На этом фоне возросли опасения израильского руководства по поводу подхода Вашингтона к "ядерным" переговорам с Ираном.

По данным Axios, Дермер встретился 7 мая обсуждал эти темы с госсекретарем Марко Рубио. А 8 мая он провел несколько встреч в Белом доме, в том числе – с Трампом. По словам одного источника, на встрече также присутствовали вице-президент Джей Ди Вэнс, Марко Рубио и спецпредставитель Белого дома Стив Виткофф.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт подтвердила, что Трамп встречался с Дермером, и сказала, что это была "частная встреча".