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Мир

Трамп: "Хуситы проявили мужество под нашими ударами, они дали слово прекратить атаки кораблей"

США
Хуситы
Дональд Трамп
Израиль
время публикации: 08 мая 2025 г., 07:37 | последнее обновление: 08 мая 2025 г., 07:55
Трамп: "Хуситы проявили мужество под нашими ударами, они дали слово прекратить атаки кораблей"
AP Photo/Alex Brandon

Президент США Дональд Трамп прокомментировал соглашение о прекращении огня с йеменскими хуситами. Он назвал иранских сателлитов "смелыми", добавив, что США серьезно относятся к данному хуситами слову.

"Они показали способность выносить удары. Им здорово досталось. Они проявили мужество Просто потрясающе, что они вынесли. Но они дали слово, что прекратят удары по кораблям, и мы принимаем их слово", – сказал американский лидер.

Отметим, что 7 мая представитель йеменской террористической организации "Ансар Аллах" Мухаммад Абдель Салям заявил, что хуситы продолжат атаковать "израильские суда" в Красном море.

"Соглашение между Саной и Вашингтоном предусматривает прекращение американской агрессии против Йемена... Мы продолжим атаковать израильские суда до тех пор, пока (гуманитарная) помощь не достигнет Газы", – сказал Абдель Салям в интервью катарскому телеканалу "Аль-Джазира".

Напомним, что "израильскими судами" хуситы зачастую называли не только суда, принадлежащие израильским компаниям, но и вообще любые суда, которые заходили в порты Израиля.

Мир
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