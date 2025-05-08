NYT: с момента инаугурации Трампа Мелания провела в Белом доме всего 14 дней

По данным New York Times, первая леди США появляется в Белом доме лишь эпизодически, предпочитая находиться в Trump Tower на Манхэтене или поместье Мар-а-Лаго.

Хотя в администрации Трампа утверждают, что Мелания бывает в Белом доме чаще, чем известно общественности, издание сообщает, что за 108 дней, прошедших с момента инаугурации, она провела там всего 14 дней.

Официально отвечая за найм персонала в Восточном крыле, Мелания Трамп нечасто появляется в своем офисе и практически не участвует в приемах и официальных мероприятиях. Часть ее обязанностей вынужден исполнять сам президент. Так, во время визита гостей в Восточное крыло Дональд Трамп заметил: "Первая леди много работала, чтобы сделать это место идеальным", хотя самой Мелании при этом не было.

За пределами Белого дома первая леди активно развивает собственные проекты. В январе она запустила криптовалюту $MELANIA, а также подписала контракт с Amazon на 40 миллионов долларов для создания документального фильма о своей жизни.

Близкое окружение Трампов отрицает проблему. Паоло Дзамполи, совладелец агентства "Метрополитен Моделс" и друг президента, называет слухи о редком присутствии Мелании в Белом доме "беспочвенными", утверждая, что она ценит свою роль первой леди.

New York Times отмечает, что даже редкие появления Мелании на публичных мероприятиях порождают слухи. После церемонии похорон Папы Франциска в Ватикане в сети бурно обсуждалось предположение, что президента США на похоронах сопровождала "дублерша" его жены.