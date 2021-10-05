Государство профинансирует проекты "Расселение-Застройка" в четырех городах

Министерство строительства, управление обновления городских кварталов и Земельное управление определились с четырьмя городами, в которых будет проводиться пилотная программа по государственному субсидированию проектов "Расселение-Застройка".

Как сообщает "Калькалист", на первом этапе в программе будут участвовать Иерусалим, Лод, Реховот и Гиват-Шмуэль. Субсидирование получат проекты, которые в противном случае были бы нерентабельными или низкорентабельными для застройщиков.

Предпочтение будет отдаваться проектам, уже прошедшим первичные стадии формирования, и будет зависеть от количества квартир в проекте, степени согласия жильцов и ряда других критериев.

Средства на субсидирование будут получены от реализации земельных участков под застройку в указанных городах, и будут распределяться через управление обновления городских кварталов.

Согласно оценке управления, в Реховоте на получение субсидии претендуют 34 проекта с 1326 квартирами, на месте которых можно построить 9870 квартир. В Иерусалиме имеются шесть потенциально подходящих проектов, в Лоде и Гиват-Шмуэле – по три проекта.

Рассматривается также возможность включить в пилотную программу Ашкелон, а через полгода запустить программу по всей стране.