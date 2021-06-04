Получилось наоборот. Игорь Иртеньев в программе "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла регулярно публикуются на сайте NEWSru.co.il.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи стал Игорь Иртеньев (Рабинович) – известный поэт, телеведущий, журналист.

Десятилетний мальчик спросил: "А Бог создал женщину, чтобы мужчине было весело, или наоборот?" Иртеньев отвечает: "Он создал, чтобы было весело. А получилось наоборот".

Пять лет девочка: "Я не врушка, я сочинитель. А ты врушничаешь?" Ответ поэта: "Когда сочиняю – да".

Отвечая на вопрос другой девочки, Игорь Иртеньев дает такое определение элегантности: "Элегантность – это матовый блеск, который не бросается в глаза".

Японская девочка попросила: "Назови свою жизнь одним словом". Ответ Иртеньева: "Удалась".

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Игорем Иртеньевым

Автор передачи благодарит кармиэльский клуб Karin и Бориса Ладина за помощь в организации съемок.

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Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.

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