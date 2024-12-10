Институт цвета Pantone объявил цвет 2025 года

Цветом 2025 года стал "Мокко Мусс" (Mocha Mousse) – глубокий, насыщенный коричневый оттенок, который должен вызывать ассоциации с какао, горячим шоколадом и уютной гармонией спокойствия. Этот выбор стал отражением стремления найти точку спокойствия, что особенно актуально в контексте современной турбулентной эпохи.

Ежегодно Pantone Color Institute выбирает "Цвет года", основываясь на глубоких исследованиях, включая анализ мировых событий, культурных явлений и потребительских настроений. Впервые эта традиция появилась в 2000 году, и с тех пор каждый новый цвет года становится важным маркером времени, влияя на моду, дизайн, искусство и даже психологию.

Исполнительный директор института Леатрис Айсман отмечает, что Mocha Mousse – это не только "символ возвращения к простым удовольствиям", но и "оттенок, отражающий утонченность и спокойствие. Он сочетает природную теплоту с универсальностью, что делает его идеальным выбором для различных индустрий".

Mocha Mousse обещает стать одним из ключевых оттенков в индустрии моды. Дизайнеры по всему миру уже начали адаптировать его для своих коллекций. Этот цвет идеально подходит для создания уютных свитеров, стильных пальто и аксессуаров, таких как сумки и обувь. Его теплота и насыщенность позволяют комбинировать его с множеством других оттенков. Рекомендации по комбинациям уже предложены на сайте Pantone.

Процесс выбора цвета требует анализа множества факторов: от настроений в обществе до новых технологий и изменений в окружающей среде. Не менее важно заключить правильные контракты, чтобы к моменту объявления цвета, трендовые компании уже выступили с продуктами, исполненными в нём. Также стоит озаботиться, чтобы информация о цвете года заранее попала к дизайнерам одежды, цвет должен украсить подиумы ведущих домов мод.

В мужской моде Mocha Mousse уже начали использовать для создания классических костюмов и верхней одежды, подчеркивая утонченность и элегантность. В женских коллекциях он появляется в виде платьев, костюмов и вечерних нарядов. Этот цвет универсален и подходит для всех сезонов: от теплых осенних ансамблей до легких весенних образов.

Выбор Pantone оказывает влияние на мир дизайна интерьеров. Mocha Mousse отлично подходит для оформления жилых пространств, создавая уютную и теплую атмосферу. Его будут использовать для окраски стен, выбора мебели, текстиля и декора. Этот оттенок гармонично смотрится как в минималистичных интерьерах, так и в более роскошных стилях, где он может служить основным акцентом. А "веера" цветов Pantone находятся во всех магазинах красок.

Mocha Mousse уже проник в индустрию косметики. Теплые коричневые тона идеально подходят для создания естественного макияжа, а также для лака для ногтей и помад. Этот оттенок подчеркивает натуральную красоту и универсальность.

Как отмечают эксперты, Mocha Mousse стал отражением глобального тренда на поиск устойчивости, гармонии и связи с природой. В условиях нестабильности и изменений современный человек стремится к созданию уюта и комфорта в своей жизни, и новый цвет года идеально отражает это настроение. Он вызывает чувство стабильности и тепла, которые особенно необходимы в быстро меняющемся мире.

Как всегда, цвет года – это не просто цвет, а целая философия, подчеркивающая важность простых удовольствий, спокойствия и гармонии. Новый оттенок обещает стать неотъемлемой частью нашего визуального мира, задавая тон трендам 2025 года и отражая ключевые настроения современности.

В прошлом году цветом года был объявлен "Персиковый пух".