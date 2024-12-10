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Культура

Мировое турне Тейлор Свифт принесло ей $2,2 млрд

время публикации: 10 декабря 2024 г., 08:23 | последнее обновление: 10 декабря 2024 г., 08:43
Мировое турне Тейлор Свифт принесло ей $2,2 млрд
AP Photo/Lindsey Wasson

В понедельник, 9 декабря, в Ванкувере завершилось мировое турне певицы Тейлор Свифт, ставшее самым прибыльным в истории музыки.

За последние полтора года певица дала 149 концертов в 50 городах мира, и на каждом концерте длительностью 3,5 часа исполняла 46 песен. В общей сложности ее концерты посетили более 10 миллионов человек. Три концерта в Вене были отменены из-за угрозы теракта.

Согласно Forbes, только в США турне принесло Свифт 1,04 миллиарда долларов, а в других странах мира она заработала еще 1,15 миллиарда долларов. Следует отметить, что эти суммы не включают в себя доходы от снятого Disney документального фильма Taylor Swift: The Eras Tour и от продажи официальной книги, посвященной этому турне.

Предыдущий рекордсмен, Элтон Джон, заработал на своем турне Farewell Yellow Brick более 900 миллионов долларов.

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