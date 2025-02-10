Мики Зоар утвердил реформу, против которой возражали кинематографисты

Министр культуры и спорта Мики Зоар утвердил реформу израильского кинематографа, вопреки протестам Совета по кинематографии. Согласно этой реформе, распределение бюджетных денег, выделяемых на производство фильмов, будет основываться на коммерческом потенциале фильма. Таким образом коммерческое кино получает абсолютный приоритет в получении средств от государства, а авторские проекты, которые представляют страну на международных кинофестивалях и способствуют развитию кинематографа, останутся за бортом. Для оценки коммерческого потенциала проекта, претендующего на государственное финансирование, будет введена система баллов, которые будут начисляться в зависимости от проданных билетов на фильмы тех компаний, которые представляют новый проект. Совет по кинематографии пытался спасти ситуацию, предложив министерству культуры снизить значимость коммерческих показателей для выбора фильмов. Однако в минкульте отклонили это предложение. Кроме того, будет упразднена система независимых экспертов, которые работали отборщиками проектов, претендующих на получение бюджетных средств. Мики Зоар считает, что система оценки потенциальных проектов по количеству проданных билетов на предыдущие фильмы фондов, студий и авторов передает право выбирать будущие фильмы зрителям. А профессиональное сообщество, которое продвигало интересы авторского кино, таким образом теряет влияние на развитие кинематографа.

"Реформа, которую я начинаю, усилит израильское творчество, будет способствовать развитию качественного и успешного кинематографа и обеспечит связь киноиндустрии с израильским обществом, – заявил Мики Зоар. – В то же время мы продвигаем законопроект об отмене системы отборщиков, которая, к сожалению, не оправдала себя. Вместе с новыми изменениями это позволит передать функцию отборщиков обществу. Налогоплательщики, финансирующие израильское кино, будут определять, какой контент им нравится и что они хотят смотреть".

В министерстве также поясняют, что стремятся сократить количество авторских фильмов, которые "предназначены для зарубежной аудитории и которые израильская публика не смотрит", чтобы поддержать зрительские картины. Таким образом новая реформа вынуждает кинофонды вкладывать деньги в коммерческое кино с непредсказуемым результатом, потому что предугадать успех картины в прокате довольно сложно.

Еще одно значительное изменение в системе финансирования кинематографа – перераспределение средств. Если сегодня всего 13.5% общегосударственного бюджета, выделяемого на кино, направлялось в региональные фонды (Галилеи, Иудеи, Самарии и Негева), то с введением реформы их будет уже 21.5%. Таким образом от общей суммы в 130 миллионов шекелей в год почти 30 миллионов будет распределено между региональными фондами. Это как раз те самые 30 миллионов, на которые был увеличен бюджет израильского кинематографа накануне введения реформы. 46% бюджета будет направляться в крупные национальные фонды, а еще 21.5% в малые фонды. При этом исчезнет ограничение на производство фильмов определенного формата при распределении средств. Таким образом и крупным, и малым фондам будет выгоднее снимать коммерческие картины, а не направлять деньги на развитие авторского кино или финансировать дебютные работы молодых кинематографистов.

В Объединении израильских кинематографистов в ответ на утверждение выразили обеспокоенность "поведением министра в вопросах, связанных со свободой выражения мнений". "Мы напоминаем, что кинематограф – дело профессионалов, а министерство культуры обязано обеспечивать не только бюджет, но и свободу слова и творчества", – заявили кинематографисты, отметив, что министр лишь отчасти прислушался к аргументам профессионального сообщества, разрабатывая реформу.