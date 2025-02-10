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Культура

Эд Ширан арестован индийской полицией за уличный концерт

Музыканты
Индия
время публикации: 10 февраля 2025 г., 15:28 | последнее обновление: 10 февраля 2025 г., 15:28
Эд Ширан арестован индийской полицией за уличный концерт
AP Photo/Wilfredo Lee

Эд Ширан устроил импровизированный концерт на юге Индии, но полиция прервала его, заявив, что у музыканта не было разрешения на проведение мероприятия, пишет CNN.

Четырехкратный лауреат премии "Грэмми" Эд Ширан, находясь в перерыве между концертами в Бангалоре, решил устроить выступление на улице Черч-стрит. Однако в разгар исполнения песни "Shape of You" полицейский в форме вырвал кабели от гитары и микрофона, что заставило певца в отчаянии поднять руки.

Местная полиция заявила, что ранее они уже отказали Ширану в разрешении на выступление в этом районе, и что один из жителей позвонил на горячую линию, как только он начал играть. Запрет они объяснили тем, что Черч-стрит – очень оживленный район, а уличный концерт мог бы помешать движению. Однако сам певец заявил в своем Instagram, что получил разрешение от властей на проведение уличного концерта.

Поклонники раскритиковали действия полиции в интернете, один из них написал: "Мы живем в "дядекратии". И нет ничего, что дяди любят больше, чем мешать молодежи развлекаться", намекая на множество нечетких правил, регулирующих использование общественных пространств в Индии.

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