Представительница Израиля Эден Голан прошла в финал "Евровидения-2024"

В четверг, 9 мая, в Мальме состоялся второй полуфинал "Евровидения-2024", представительница Израиля Эден Голан, выступавшая под 14-м номером, прошла в финал конкурса.

Комментаторы израильского телеканала "Кан-11" отмечали, что во время трансляции не было слышно выкриков и свиста из зала, но они были.

Перед выступлением Эден Голан телевидение Дании показала черный баннер с надписью: "Мы осуждаем нарушение прав человека в Израиле, которое нарушает свободу слова. Прекращение огня сейчас!". Согласно сообщениям в социальных сетях, во некоторых барах в Европе, где посетители наблюдали за полуфиналом, во время выступления представительницы Израиля выключали телевизоры или полностью убирали звук.

В финале, который состоится в субботу, 11 мая, Эден Голан встретится с представителями Греции, Швейцарии, Австрии, Латвии, Грузии, Эстонии, Норвегии, Нидерландов, Армении. А также победителями первого полуфинила: исполнителями с Кипра, из Сербии, Литвы, Ирландии, Украины, Словении, Хорватии, Финляндии, Португалии и Люксембурга.

Из сегодняшних участников качестве зрителей в Мальмо остаются Мальта, Альбания, Бельгия, Сан-Марино, Дания и Чехия.

Перед открытием сегодняшнего шоу в Мальме прошла многотысячная антиизраильская демонстрации, участники которой скандировали: "От реки до моря Палестина будет свободной", "Израиль виновен в геноциде". Среди демонстрантов замечена шведская активистка Грета Тунберг.

Эта демонстрация была согласована заранее и о ней также была проинформирована служба безопасности израильской делегации. Сайт "Мако" пишет, что израильские службы безопасности поддерживают контакт со шведскими коллегами, чтобы обеспечить безопасность Эден Голан и сопровождающих ее лиц.

Пропалестинские активисты не только за стенами "Евровидения", но и находятся среди зрителей. Вчера, во время второй генеральной репетиции после выхода Эден Голан на сцену в зале раздался свист, но это не помешало ей успешно завершить номер. Утром 9 мая израильская корпорация "Кан" обратилась к Европейскому вещательному союзу и шведской телерадиовещательной компании SVT, отвечающей за проведение конкурса, с требованием принять меры, чтобы не допустить беспорядков в зрительном зале во время полуфинала и позволить Израилю принять участие в честной борьбе. По данным "Мако", ответ от Европейского вещательного союза до сих пор не получен.

Сама Эден Голан после генеральной репетиции, которую пытались сорвать пропалестинские активисты, заявила: "Я горжусь тем, что представляю Израиль, особенно в этом году. Я получаю любовь и поддержку, и полна решимости выложиться по максимуму во время полуфинала. Ничто не отвлечет меня от моей работы".