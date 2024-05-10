x
10 мая 2024
|
последняя новость: 10:28
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
10 мая 2024
|
10 мая 2024
|
последняя новость: 10:28
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Культура

Ставки букмекеров на победителя "Евровидения-2024": лидируют Хорватия, Израиль, Швейцария, Украина

время публикации: 10 мая 2024 г., 09:11 | последнее обновление: 10 мая 2024 г., 09:40
Хорватия (Baby Lasagna, настоящее имя – Марко Пуришич)
AP Photo/Martin Meissner
Израиль (Эден Голан)
AP Photo/Martin Meissner
Швейцария (Немо Меттлер)
AP Photo/Martin Meissner
Все фото
Все фото

После определения состава участников финала международного песенного конкурса "Евровидение-2024", который проходит в шведском Мальмё, сайт eurovisionworld.com опубликовал обновленные ставки букмекеров.

Гид по "Евровидению-2024": кто что поёт, все клипы, ключевые строчки и интересные факты

Судя по заявленным ставкам, наиболее высокие шансы на победу у Хорватии (Baby Lasagna, настоящее имя – Марко Пуришич), Израиля (Эден Голан), Швейцарии (Немо Меттлер), Украины (Jerry Heil, настоящее имя – Яна Шемаева, и Alyona Alyona, настоящее имя – Алена Савраненко) и Ирландии (Bambie Thug, настоящее имя – Бэмби Рэй Робинсон).

В финале, который состоится вечером 11 мая, примут участие представители Австрии, Армении, Великобритании, Германии, Греции, Грузии, Израиля, Ирландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Сербии, Словении, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, Швейцарии, Швеции, Эстонии.

Отметим, что букмекеры еще в ноябре 2023-го заявляли о предпочтительных шансах на победу представительницы Израиля.

В прошлом году на конкурсе "Евровидение-2023" израильтянка Ноа Кирел заняла третье место и была очень близка к победе.

Ранее Израиль четырежды побеждал на "Евровидении": 1978 – Ицхар Коэн и "Alphabeta" с песней "А-Ба-Ни-Би", 1979 – Гали Атари и "Milk and Honey" с песней "Алилуйя", 1998 – Дана Интернешнл с песней "Дива", 2018 – Нета Барзилай с песней "Toy".

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 10 мая 2024

Представительница Израиля Эден Голан прошла в финал "Евровидения-2024"
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 08 мая 2024

Первый полуфинал "Евровидения": определены десять участников следующего этапа