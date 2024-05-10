Ставки букмекеров на победителя "Евровидения-2024": лидируют Хорватия, Израиль, Швейцария, Украина

После определения состава участников финала международного песенного конкурса "Евровидение-2024", который проходит в шведском Мальмё, сайт eurovisionworld.com опубликовал обновленные ставки букмекеров.

Гид по "Евровидению-2024": кто что поёт, все клипы, ключевые строчки и интересные факты

Судя по заявленным ставкам, наиболее высокие шансы на победу у Хорватии (Baby Lasagna, настоящее имя – Марко Пуришич), Израиля (Эден Голан), Швейцарии (Немо Меттлер), Украины (Jerry Heil, настоящее имя – Яна Шемаева, и Alyona Alyona, настоящее имя – Алена Савраненко) и Ирландии (Bambie Thug, настоящее имя – Бэмби Рэй Робинсон).

В финале, который состоится вечером 11 мая, примут участие представители Австрии, Армении, Великобритании, Германии, Греции, Грузии, Израиля, Ирландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Сербии, Словении, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, Швейцарии, Швеции, Эстонии.

Отметим, что букмекеры еще в ноябре 2023-го заявляли о предпочтительных шансах на победу представительницы Израиля.

В прошлом году на конкурсе "Евровидение-2023" израильтянка Ноа Кирел заняла третье место и была очень близка к победе.

Ранее Израиль четырежды побеждал на "Евровидении": 1978 – Ицхар Коэн и "Alphabeta" с песней "А-Ба-Ни-Би", 1979 – Гали Атари и "Milk and Honey" с песней "Алилуйя", 1998 – Дана Интернешнл с песней "Дива", 2018 – Нета Барзилай с песней "Toy".