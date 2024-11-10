Иордания отзывает фильм об Арцахе с премии "Оскар" из-за претензий Азербайджана

Документальный фильм "Моя прекрасная земля" иорданки армянского происхождения Сарин Айрапетян, выдвинутый Иорданией на премию Американской киноакадемии "Оскар", будет снят с гонки по просьбе Азербайджана. Картина должна была представлять Иорданию в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Однако Азербайджан довел до сведения иорданской стороны, что содержание картины "противоречит территориальной целостности и суверенитету Азербайджана".

Пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что его страна не оказывала никакого давления на Иорданию в связи с картиной. "Это было независимое решение Королевской комиссии по кинематографии Иордании не представлять фильм на премию "Оскар" и остановить его показ в Иордании", – заявил Гаджизаде. "Мы приветствуем это решение иорданской стороны", – добавил он.

Фильм "Моя прекрасная земля" рассказывает об 11-летнем армянском мальчике Вреже, который мечтает стать стоматологом в своем родном селе Арцах. Однако противостояние между Арменией и Азербайджаном разрушает его планы. "Моя прекрасная земля" – дебютный полнометражный проект Айрапетян. Его премьера состоялась на фестивале документального кино Sheffield DocFest, он также был показан на Международном кинофестивале в Аммане, где получил приз жюри в категории "Лучший полнометражный документальный фильм" и награду FIPRESCI. Режиссер заявила изданию Deadline, что для команды фильма то, что картина о любви ребенка к своему дому и семье была запрещена, стало "разрушительной новостью".

В результате дипломатического скандала у Иордании нет другого претендента для участия в гонке на "Оскар". По информации издания Deadline, Американская киноакадемия предложила авторам фильма "Моя прекрасная земля" представить картину в категории "Лучший документальный фильм", пройдя все стандартные квалификационные процедуры. Для этого картина должна выйти в квалификационный прокат в США, который запланирован на 29 ноября.