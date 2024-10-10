Группа Limp Bizkit хочет через суд взыскать с Universal 200 миллионов долларов невыплаченных роялти

Вокалист популярной американской группы Limp Bizkit Фред Дерст от лица ансамбля, а также принадлежащего ему рекорд-лейбла Flawless Records, подал в суд на Universal Music Group – компанию-гиганта музыкальной индустрии. Сумма иска составляет 200 миллионов долларов. Именно столько, по мнению Дерста, Universal не доплатили ему и его коллективу в результате мошеннической схемы, якобы призванной скрывать от артистов истинные масштабы их доходов. Музыкант утверждает, что пострадавшими от практик Universal с высокой вероятностью окажутся и многие его коллеги, и призывает их тщательно проверить свою бухгалтерию.

Как указано в иске, несмотря на рост популярности с 2017 года, Limp Bizkit не получили от Universal ни цента авторских отчислений, поскольку корпорация заявляет, что сначала должна "отбить" затраты на поддержку деятельности группы, превысившие 43 миллиона долларов. Однако, как выяснил Фред Дерст, первому лейблу Limp Bizkit, Flip Records, у которого Universal когда-то выкупила контракты музыкантов, дивиденды выплачивались исправно. "Universal не только не желали выплачивать истцам вознаграждение – компания разработала специальное программное обеспечение, скрывавшее данные о роялти, чтобы присвоить все доходы себе, – сообщается в иске Limp Bizkit. – Изучив документы, к которым истцы получили доступ, они выяснили, что в Universal не предоставляли детальных отчётов о возмещении своих затрат, а также вообще не переводили [музыкантам] авторские гонорары на протяжении долгого времени, включая период, в который Limp Bizkit продавали миллионы экземпляров своих альбомов".

Обозначенный период пришёлся на рубеж XX-XXI веков: именно в тот период группа была на пике популярности. Limp Bizkit считаются одними из пионеров так называемого ню-метала – стиля тяжёлой гитарной музыки, в котором хэви-метал сочетался с альтернативным роком и хип-хопом. В 2000-е и 2010-е ансамбль несколько раз распадался: между выпуском альбомов "Gold Cobra" и "Still Sucks" прошло целых десять лет. Тем не менее, сейчас группа существует и, по словам гитариста Уэса Борланда, работает над очередной студийной пластинкой.

Фред Дерст – музыкант со скандальной репутацией: в его послужном списке – публичные оскорбления коллег, а также несколько административных протоколов за побои и безответственное вождение. В 2014-2015 году он повёз Limp Bizkit в гастрольный тур по России и прямо высказывался в поддержку аннексии Крыма.