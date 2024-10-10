Лауреатом Нобелевской премии по литературе стала Хан Ган

В четверг, 10 октября, лауреатом Нобелевской премии по литературе была объявлена 53-летняя южнокорейская писательница Хан Ган. Премия ей присуждена "за ее интенсивную поэтическую прозу, которая сталкивается с историческими травмами и раскрывает хрупкость человеческой жизни".

Хан Ган – дочь писателя Хан Сынвона. Она родилась в Кванджу и в десятилетнем возрасте переехала в сеульский Суюри, о котором ласково отзывается в романе "Уроки греческого". Она изучала корейскую литературу в университете Ёнсе. Её брат Хан Доллим тоже писатель. Начиная с 2013 года, Хан Ган преподаёт писательское мастерство в Сеульском институте искусств. Она лауреат Международной Букеровской премии 2016 года за роман "Вегетарианка" – одна из первых её книг, которые были переведены на английский язык. В 2021 году Хан Ган опубликовала роман "Я не прощаюсь", в котором глазами трёх женщин показано восстание на острове Чеджудо. Он был награждён французской премией Медичи 2023 года за лучшее зарубежное произведение.

На 11 октября намечено объявление лауреата Нобелевской премии мира. 14 октября назовут лауреата премии Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля (неофициально называемой "Нобелевской премией по экономике").

Напомним, что в прошлом году лауреатом Нобелевской премии по литературе стал норвежский писатель и драматург Юн Фоссе. Премия была ему присуждена "за новаторские пьесы и прозу, в которых высказывается невыразимое".

Лауреаты Нобелевской премии 2024 года

В области медицины и физиологии. Виктор Аброс (США) и Гэри Рувкун (США) "за открытие микроРНК и ее роли в посттранскрипционной регуляции генов".

В области физики. Джон Хопфилд (США) и Джеффри Хинтон (Канада/Великобритания) "за фундаментальные открытия и изобретения, которые сделали возможным машинное обучение с использованием искусственных нейронных сетей".

В области химии. Дэвид Бейкер (США) "за компьютерное моделирование структур белков", Демис Хассабис (Великобритания) и Джон Джампер (Великобритания) "за прогнозирование структур белков".