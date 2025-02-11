Певицам Кате Лель и Елене Ваенге, поддержавшим войну против Украины, Путин присвоил звания

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста РФ певицам Кате Лель (Чуприниной) и Елене Ваенге (Хрулевой), уведомляет российский официальный интернет-портал правовой информации.

Сообщается также, что "за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность" орденом Александра Невского награжден генеральный директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин.

Елена Ваенга во время президентской предвыборной кампании 2012 года поддержала кандидатуру Владимира Путина и снялась в видеоролике из серии "Почему я голосую за Путина". В 2022 году она поддержала вторжение России на Украину, принимала участие в концертах в поддержку российской агрессии.

Катя Лель неоднократно высказывалась на тему войны в Украине, делая акцент на своём убеждении в скором завершении конфликта. В частности, она утверждала, что это предсказание ей "явилось" в виде сна, который повторялся несколько раз. Она заявляла, что Россия одержит победу, а конфликт завершится к концу 2024 года. Певица связывала свои высказывания с личными убеждениями и эзотерическими темами, включая якобы полученные "послания от инопланетян".