Идан Амеди уходит из "Фауды"

Актер и музыкант Идан Амеди сообщил продюсерам сериала "Фауда", что не будет сниматься в пятом сезоне шоу, съемки которого начнутся в конце этого года. Об этом пишет издание Ynet. Актер сослался на плотный график – сейчас он работает над своими музыкальными проектами.

"У Идана безумно загруженный график для человека в его состоянии, – цитирует Ynet одного из создателей сериала Ави Иссахарова. – Он самый невероятный человек, которого я когда-либо встречал. На мой взгляд, однажды он должен стать премьер-министром".

Теперь перед авторами сериала стоит непростая задача – вписать в сюжет прощание с персонажем Амеди. Как это будет, узнаем, когда пятый сезон "Фауды" выйдет на экраны.

Идан Амеди принимал участие в боевых действиях в Газе и был тяжело ранен, после чего проходил долгий курс реабилитации. Спустя год после ранения Амеди записал первую музыкальную композицию – сингл под названием Superman, который стал первым треком шестого альбома музыканта. Премьера альбома состоялась в начале января.